Это часть масштабного зимнего фестиваля, где спорт становится праздником. Лыжные соревнования «Гонка Легкова» пройдут в Москве 13 февраля. В 2026 году Гонка впервые состоится в «Лужниках».

В рамках соревнований на одной трассе встретятся профессионалы, амбассадоры, звёзды и любители. Каждый найдёт своё место — кто‑то поборется за секунды, а кто‑то просто насладится атмосферой.

Участники попробуют свои силы на дистанциях 3,3 км, 3 км, 2,5 км. К стартам допускаются взрослые спортсмены.

