Жители нескольких регионов России наблюдали световые столбы в небе 26 января

Это природное явление, которое возникает при сильном морозе. В ночь с 25 на 26 января жители нескольких регионов России наблюдали удивительную картину. Световые столбы были видны в Московской, Ленинградской, Волгоградской, Курской, Нижегородской, Воронежской, Самарской областях и Республике Коми.

Это оптическое атмосферное явление, представляющее собой вертикальную полосу света, которая тянется вверх (или вниз) от яркого источника — Солнца, Луны, ярких планет либо наземных огней (фонарей, прожекторов и тому подобное).

Такой оптический эффект появляется из‑за отражения света от почти горизонтальных граней плоских шестиугольных или столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Для возникновения явления необходимы низкая температура (обычно около −15°C и ниже), достаточная влажность для образования кристаллов и слабый ветер или штиль, чтобы не нарушать их упорядоченное расположение.

