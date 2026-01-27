Скидки
Массовая гонка «Лыжня России» пройдёт по всей стране 14 февраля

«Лыжня России»
На старт выйдут несколько сотен тысяч человек. 14 февраля 2026 года по всей стране пройдет XLIV Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» — 2026. К старту допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены — россияне и граждане иностранных государств. Участие в мероприятии бесплатное для всех.

Министерство спорта Российской Федерации установило для мужчин и женщин (2005 г. р. и старше) дистанцию в 10 км, а для юношей и девушек (2006 г. р. и моложе) – 5 км. При этом протяжённость забега в каждом конкретном регионе может быть разной.

В некоторых городах для участников всех возрастов ставят дистанцию 10 км, а в каких-то городах при неблагоприятных погодных условиях и небольшом количестве участников сокращают лыжню даже до 2-2,5 км. Для самых маленьких лыжников проводят детские старты, на них юные спортсмены бегут дистанцию от 300 м и больше.

