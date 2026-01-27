Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run пройдёт во Владивостоке 14 февраля

14 февраля во Владивостоке состоится 11-й Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run. Спортсмены выйдут на старт, чтобы преодолеть дистанции по льду замёрзшего Японского моря — бухта Новик, п. Канал.

Участники попробуют свои силы на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км, 15 км, 21,1 км. Также в программе уникальный старт Mix Trail 15 км, совмещающий лёд и сушу.

Программа

7:30-08:30 — трансфер участников с Центральной площади к старту;

8:00-11:00 — трансфер участников с остановки «Мини-ТЭЦ Северная» к старту;

9:00 – открытие мероприятия;

10:00– старт дистанции 1 км;

10:30 – старт дистанции 21,1 км;

10:30 – старт дистанции 15 км

10:45 – старт дистанции 10 км;

10:55 – старт дистанции 5 км;

11:30 – 14:00 – масс-финиш участников;

12:00 – награждение детей;

13:30 — розыгрыш подарков по стартовым номерам;

14:00 – 14:30 – церемония награждения;

15:00 – закрытие мероприятия.

