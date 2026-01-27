Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run пройдёт во Владивостоке 14 февраля

Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run пройдёт во Владивостоке 14 февраля
HONOR Vladivostok Ice Run
Комментарии

14 февраля во Владивостоке состоится 11-й Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run. Спортсмены выйдут на старт, чтобы преодолеть дистанции по льду замёрзшего Японского моря — бухта Новик, п. Канал.

Участники попробуют свои силы на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км, 15 км, 21,1 км. Также в программе уникальный старт Mix Trail 15 км, совмещающий лёд и сушу.

Программа

  • 7:30-08:30 — трансфер участников с Центральной площади к старту;
  • 8:00-11:00 — трансфер участников с остановки «Мини-ТЭЦ Северная» к старту;
  • 9:00 – открытие мероприятия;
  • 10:00– старт дистанции 1 км;
  • 10:30 – старт дистанции 21,1 км;
  • 10:30 – старт дистанции 15 км
  • 10:45 – старт дистанции 10 км;
  • 10:55 – старт дистанции 5 км;
  • 11:30 – 14:00 – масс-финиш участников;
  • 12:00 – награждение детей;
  • 13:30 — розыгрыш подарков по стартовым номерам;
  • 14:00 – 14:30 – церемония награждения;
  • 15:00 – закрытие мероприятия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android