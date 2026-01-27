Скидки
Главная Lifestyle Новости

В Гидрометцентре рассказали, как долго в Москве продлится сильный снегопад

Столица оказалась под влиянием тёплого атмосферного фронта, который принёс продолжительные и сильные снегопады. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра России.

Снегопад начался сегодня ночью и, по данным синоптиков, завершится только в четверг в полдень, 29 января. Помимо сильных осадков, в Москве возможны гололедица и снежные заносы на дорогах.

По прогнозам метеорологов, за три дня выпадет 30-35 мм осадков, высота снежного покрова может увеличиться на 39-46 см.

После 29 января регион окажется на южной периферии усиливающегося антициклона. Ожидаются прояснения, возможен небольшой или умеренный снег. Морозы вернутся.

