Марафон «Дорога жизни» прошёл в Ленинградской области 25 января

Старт объединил около семи тысяч участников. 25 января в Ленинградской области состоялся 57-й зимний марафон «Дорога жизни», приуроченный к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот забег — дань памяти мужеству и героизму жителей и защитников блокадного города в тяжёлые годы войны 1941-1945 гг.

Старт марафона и торжественная церемония открытия состоялись у мемориала «Разорванное кольцо». Основной маршрут был проложен по легендарной Дороге жизни: с западного берега Ладожского озера от мемориала «Разорванное кольцо», две железобетонные полуарки которого символизируют кольцо блокады, до мемориала «Цветок жизни», посвящённого юным героям Ленинграда.

Победители

42,2 км (мужчины)

Александр Сторожев — 2:30.49. Владимир Пономарёв — 2:31.43. Дмитрий Попов — 2:35.54.

Марафон «Дорога жизни» Фото: Пресс-служба марафона «Дорога жизни»

42,2 км (женщины)

Ксения Авдеева — 2:56.49. Екатерина Родичева — 2:56.44. Полина Жукова — 2:57.52.

10 км (мужчины)

Михаил Кузьмин — 34.20. Алексей Заборовский — 35.42. Владимир Смирнов — 36.02.

10 км (женщины)

Александра Бородинова — 39.37. Анастасия Бурцева — 41.17. Александра Артебякина — 43.13.

5 км (мужчины)

Василий Андреев — 16.31. Алексей Шлепков — 16.38. Вячеслав Гладков — 16.45.

5 км (женщины)

Екатерина Резник — 20.01. Алиса Кубышкина — 20.17. Юлия Берг — 20.37.

«Дорога жизни» Фото: Пресс-служба марафона «Дорога жизни»

1 км (мужчины)

Егор Грунский — 3.12. Дмитрий Нагибовичев — 3.16. Игорь Емельянов — 3.18.

1 км (женщины)

Татьяна Некрылова — 3.50. Любовь Новикова — 3.54. Дарья Дитрикс — 5.19.

Самым возрастным участником «Дороги жизни» стал Владимир Павлов, которому в апреле исполнится 94 года, успешно преодолевший дистанцию в 5 км за 1:07.37. Самым юным атлетам, Сергею Сметанюку и Варваре Балуевой, по шесть лет.

На старт вновь вышел 90-летний Михаил Гершман, постоянный участник «Дороги жизни» с 1982 года, который продолжает вдохновлять многих своим примером любви к спорту и здоровому образу жизни. Присоединился к главному зимнему старту и олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко, преодолевший 10-километровую дистанцию. А потомки Тани Савичевой — её внучатый племянник Михаил, его дети Елизавета и Роман, дебютировали на «Дороге жизни», пробежав 5 км и 1 км.

