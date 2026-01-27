Марафон «Дорога жизни» прошёл в Ленинградской области 25 января

Старт объединил около семи тысяч участников. 25 января в Ленинградской области состоялся 57-й зимний марафон «Дорога жизни», приуроченный к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот забег — дань памяти мужеству и героизму жителей и защитников блокадного города в тяжёлые годы войны 1941-1945 гг.
Старт марафона и торжественная церемония открытия состоялись у мемориала «Разорванное кольцо». Основной маршрут был проложен по легендарной Дороге жизни: с западного берега Ладожского озера от мемориала «Разорванное кольцо», две железобетонные полуарки которого символизируют кольцо блокады, до мемориала «Цветок жизни», посвящённого юным героям Ленинграда.
Победители
42,2 км (мужчины)
- Александр Сторожев — 2:30.49.
- Владимир Пономарёв — 2:31.43.
- Дмитрий Попов — 2:35.54.
Марафон «Дорога жизни»
Фото: Пресс-служба марафона «Дорога жизни»
42,2 км (женщины)
- Ксения Авдеева — 2:56.49.
- Екатерина Родичева — 2:56.44.
- Полина Жукова — 2:57.52.
10 км (мужчины)
- Михаил Кузьмин — 34.20.
- Алексей Заборовский — 35.42.
- Владимир Смирнов — 36.02.
10 км (женщины)
- Александра Бородинова — 39.37.
- Анастасия Бурцева — 41.17.
- Александра Артебякина — 43.13.
5 км (мужчины)
- Василий Андреев — 16.31.
- Алексей Шлепков — 16.38.
- Вячеслав Гладков — 16.45.
5 км (женщины)
- Екатерина Резник — 20.01.
- Алиса Кубышкина — 20.17.
- Юлия Берг — 20.37.
«Дорога жизни»
Фото: Пресс-служба марафона «Дорога жизни»
1 км (мужчины)
- Егор Грунский — 3.12.
- Дмитрий Нагибовичев — 3.16.
- Игорь Емельянов — 3.18.
1 км (женщины)
- Татьяна Некрылова — 3.50.
- Любовь Новикова — 3.54.
- Дарья Дитрикс — 5.19.
Самым возрастным участником «Дороги жизни» стал Владимир Павлов, которому в апреле исполнится 94 года, успешно преодолевший дистанцию в 5 км за 1:07.37. Самым юным атлетам, Сергею Сметанюку и Варваре Балуевой, по шесть лет.
На старт вновь вышел 90-летний Михаил Гершман, постоянный участник «Дороги жизни» с 1982 года, который продолжает вдохновлять многих своим примером любви к спорту и здоровому образу жизни. Присоединился к главному зимнему старту и олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко, преодолевший 10-километровую дистанцию. А потомки Тани Савичевой — её внучатый племянник Михаил, его дети Елизавета и Роман, дебютировали на «Дороге жизни», пробежав 5 км и 1 км.
