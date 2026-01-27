Скидки
Эксперт дал совет россиянам, столкнувшимся с перебоями работы авиакомпаний

В такой ситуации нельзя терять самообладание. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин дал совет россиянам, которые столкнулись с перебоями работы авиакомпаний. Он рекомендовал сохранять спокойствие, а также оставаться на связи с представителями туристических агентств или непосредственно авиакомпаний, через которые покупались билеты.

Кроме того, Горин посоветовал проверять корректность всех личных данных, указываемых при покупке. Важно, чтобы у представителей перевозчиков была возможность связаться с клиентом для решения проблем.

Эксперт также отметил, что пассажиры по закону имеют право на вынужденный возврат билетов, если сбой работы авиакомпании несёт за собой существенные задержки или отмены рейсов.

