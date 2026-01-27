Чемпионат России по ловле на блесну со льда пройдёт в Саратовской области с 29 января

К участию допускаются сильнейшие команды субъектов нашей страны. Чемпионат России по ловле на блесну со льда пройдёт в Саратовской области с 29 января по 2 февраля. Локация — село Сабуровка, территория базы отдыха «Подсолнух».

Основной этап соревнований состоится с 30 января по 1 февраля. Они будут проводиться на Волгоградском водохранилище в районе базы «Подсолнух». Размеры акватории – 8,4х1,2 км. Течение – от среднего до полного отсутствия. Глубины – до 9 м. Дно песчаное, песчано-илистое. Рельеф дна характеризуется большими перепадами глубин. Местами имеется водная растительность.

К зачёту принимаются рыбы следующих видов и размеров: жерех — 40 см, судак — 40 см, щука — 32 см, голавль — 20 см, язь, берш, окунь — без ограничений. Другие виды рыб к зачёту не принимаются. Размер рыб определяется в свежем виде путём измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

