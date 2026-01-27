Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Чемпионат России по ловле на блесну со льда пройдёт в Саратовской области с 29 января

Чемпионат России по ловле на блесну со льда пройдёт в Саратовской области с 29 января
Чемпионат России по ловле на блесну
Комментарии

К участию допускаются сильнейшие команды субъектов нашей страны. Чемпионат России по ловле на блесну со льда пройдёт в Саратовской области с 29 января по 2 февраля. Локация — село Сабуровка, территория базы отдыха «Подсолнух».

Основной этап соревнований состоится с 30 января по 1 февраля. Они будут проводиться на Волгоградском водохранилище в районе базы «Подсолнух». Размеры акватории – 8,4х1,2 км. Течение – от среднего до полного отсутствия. Глубины – до 9 м. Дно песчаное, песчано-илистое. Рельеф дна характеризуется большими перепадами глубин. Местами имеется водная растительность.

К зачёту принимаются рыбы следующих видов и размеров: жерех — 40 см, судак — 40 см, щука — 32 см, голавль — 20 см, язь, берш, окунь — без ограничений. Другие виды рыб к зачёту не принимаются. Размер рыб определяется в свежем виде путём измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Очищение организма и фотосинтез: можно ли похудеть на хлорофилле и цитрате магния
Очищение организма и фотосинтез: можно ли похудеть на хлорофилле и цитрате магния
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android