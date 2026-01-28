Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Чемпионат по ловле на мормышку со льда пройдёт в Тамбовской области с 5 по 9 февраля

Чемпионат по ловле на мормышку со льда пройдёт в Тамбовской области с 5 по 9 февраля
Чемпионат по ловле на мормышку
Комментарии

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Чемпионат Центрального федерального округа по ловле на мормышку со льда пройдёт в Тамбовской области с 5 по 9 февраля. Локация — Котовское водохранилище.

Размеры водохранилища 10х2 км. Течение незначительное или отсутствует. Глубины в зоне проведения соревнований до 6 метров. Дно песчаное-илисто-глинистое. Рельеф пологий, без резких перепадов глубин. Прозрачность воды средняя. Растительность незначительная. Толщина ледяного покрова в феврале, как правило, составляет 30 – 50 см.

Программа соревнований

6 февраля

  • 08.00 – 08.30 – заседание главной судейской коллегии
  • 08.30 – 10.00 — заседание комиссии по допуску, регистрация участников
  • 10:00 -15:00 – официальная тренировка
  • 15:00 – жеребьёвка 1-го тура, совещание капитанов команд, совещание судей

7 февраля

  • 8.30 – прибытие участников к месту соревнований
  • 09:30 – регистрация спортсменов в зоне, проверка прикормки, насадки и оборудования, расход участников по периметру зон
  • 09:55 – вход в зону
  • 10:00 — старт первого тура
  • 13:00 – финиш первого тура
  • 13:15 – 14.00 — взвешивание уловов (производится у каждой зоны)
  • 15:00 — жеребьёвка 2-го тура, совещание судей

8 февраля

  • 8.30 – прибытие участников к месту соревнований
  • 09:30 – регистрация спортсменов в зоне, проверка прикормки, насадки и оборудования, расход участников по периметру зон
  • 09:55 – вход в зону
  • 10:00 — старт второго тура
  • 13:00 – финиш второго тура
  • 13:15 – 14.00 — взвешивание уловов (производится у каждой зоны)
  • 14.00 — 15.00 – подсчёт и объявление результатов
  • 16.00 — награждение, торжественное закрытие соревнований

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Вот так становятся богатыми: 9 фильмов о выдающихся бизнесменах
Вот так становятся богатыми: 9 фильмов о выдающихся бизнесменах
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android