Чемпионат по ловле на мормышку со льда пройдёт в Тамбовской области с 5 по 9 февраля

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Чемпионат Центрального федерального округа по ловле на мормышку со льда пройдёт в Тамбовской области с 5 по 9 февраля. Локация — Котовское водохранилище.

Размеры водохранилища 10х2 км. Течение незначительное или отсутствует. Глубины в зоне проведения соревнований до 6 метров. Дно песчаное-илисто-глинистое. Рельеф пологий, без резких перепадов глубин. Прозрачность воды средняя. Растительность незначительная. Толщина ледяного покрова в феврале, как правило, составляет 30 – 50 см.

Программа соревнований

6 февраля

08.00 – 08.30 – заседание главной судейской коллегии

08.30 – 10.00 — заседание комиссии по допуску, регистрация участников

10:00 -15:00 – официальная тренировка

15:00 – жеребьёвка 1-го тура, совещание капитанов команд, совещание судей

7 февраля

8.30 – прибытие участников к месту соревнований

09:30 – регистрация спортсменов в зоне, проверка прикормки, насадки и оборудования, расход участников по периметру зон

09:55 – вход в зону

10:00 — старт первого тура

13:00 – финиш первого тура

13:15 – 14.00 — взвешивание уловов (производится у каждой зоны)

15:00 — жеребьёвка 2-го тура, совещание судей

8 февраля

8.30 – прибытие участников к месту соревнований

09:30 – регистрация спортсменов в зоне, проверка прикормки, насадки и оборудования, расход участников по периметру зон

09:55 – вход в зону

10:00 — старт второго тура

13:00 – финиш второго тура

13:15 – 14.00 — взвешивание уловов (производится у каждой зоны)

14.00 — 15.00 – подсчёт и объявление результатов

16.00 — награждение, торжественное закрытие соревнований

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.