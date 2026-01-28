Чемпионат по ловле на мормышку со льда пройдёт в Тамбовской области с 5 по 9 февраля

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Чемпионат Центрального федерального округа по ловле на мормышку со льда пройдёт в Тамбовской области с 5 по 9 февраля. Локация — Котовское водохранилище.
Размеры водохранилища 10х2 км. Течение незначительное или отсутствует. Глубины в зоне проведения соревнований до 6 метров. Дно песчаное-илисто-глинистое. Рельеф пологий, без резких перепадов глубин. Прозрачность воды средняя. Растительность незначительная. Толщина ледяного покрова в феврале, как правило, составляет 30 – 50 см.
Программа соревнований
6 февраля
- 08.00 – 08.30 – заседание главной судейской коллегии
- 08.30 – 10.00 — заседание комиссии по допуску, регистрация участников
- 10:00 -15:00 – официальная тренировка
- 15:00 – жеребьёвка 1-го тура, совещание капитанов команд, совещание судей
7 февраля
- 8.30 – прибытие участников к месту соревнований
- 09:30 – регистрация спортсменов в зоне, проверка прикормки, насадки и оборудования, расход участников по периметру зон
- 09:55 – вход в зону
- 10:00 — старт первого тура
- 13:00 – финиш первого тура
- 13:15 – 14.00 — взвешивание уловов (производится у каждой зоны)
- 15:00 — жеребьёвка 2-го тура, совещание судей
8 февраля
- 8.30 – прибытие участников к месту соревнований
- 09:30 – регистрация спортсменов в зоне, проверка прикормки, насадки и оборудования, расход участников по периметру зон
- 09:55 – вход в зону
- 10:00 — старт второго тура
- 13:00 – финиш второго тура
- 13:15 – 14.00 — взвешивание уловов (производится у каждой зоны)
- 14.00 — 15.00 – подсчёт и объявление результатов
- 16.00 — награждение, торжественное закрытие соревнований
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.