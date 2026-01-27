Скидки
Lifestyle Новости

Интерес к агрегаторам ИИ в 2025 году вырос более чем пятикратно

Интерес к агрегаторам ИИ в 2025 году вырос более чем пятикратно
ИИ
Согласно исследованию Yota, за прошлый год интерес россиян к агрегаторам нейросетей увеличился в 5,5 раза.

По данным аналитиков, помощь искусственного интеллекта наиболее востребована у жителей мегаполисов — Москвы (14%), Петербурга (6%) и Новосибирска (5%). Пик популярности сервисов пришёлся на октябрь (доля трафика в этом месяце составила 21%), август (20%) и сентябрь (14%).

Среди наиболее популярных площадок — syntx.ai и higgsfield.ai (у каждой по 31%). Следом идут ask.chadgpt.ru (14%), rugpt.io (9%) и gptunnel.ru (6%).

В течение года быстро росло число пользователей агрегаторов: в частности, в октябре их стало на 83% больше, чем в январе. При этом юзеры в возрасте от 26 до 35 лет являются наиболее активными и создают треть всего контента. Далее следует категория от 36 до 45 лет. Реже заглядывают в такие сервисы молодёжь 14-20 лет и пользователи 56+. Их доли составили менее 10% каждая.

Исследование также показало, что мужчины обращаются к таким сервисам чаще женщин: на них приходится 58% трафика и 55% от общего числа пользователей.

Агрегаторы нейросетей — это платформы, где собраны разные модели ИИ. Такие сервисы позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них.

