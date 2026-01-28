Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

90-летняя писательница Мэри Берри раскрыла неожиданную причину стройности

90-летняя писательница Мэри Берри раскрыла неожиданную причину стройности
Мэри Берри
Комментарии

За её идеальной фигурой стоит трагедия. Журнал The Oldie опубликовал беседу с 90‑летней британской писательницей Мэри Берри. В разговоре она раскрыла грустную причину своей худобы. В 1989 году 19‑летний сын Берри погиб в ДТП. С того времени из‑за пережитого стресса она сильно похудела и так и не набрала вес.

«Я потеряла сына, после чего похудела. Я до сих пор в таком состоянии», — поделилась Берри.

На вопрос о препаратах для снижения веса Мэри ответила с долей иронии, признавшись, что её забавляет, что идеальную фигуру можно сделать с помощью инъекций.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Очищение организма и фотосинтез: можно ли похудеть на хлорофилле и цитрате магния
Очищение организма и фотосинтез: можно ли похудеть на хлорофилле и цитрате магния
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android