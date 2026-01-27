Каток в «Лужниках» на новогодних праздниках посетили более 150 тысяч человек

Только в течение каникул каток площадью 16 тысяч квадратных метров посетили более 150 тысяч гостей. В течение сезона в «Лужниках» можно не только наслаждаться катанием на великолепном льду, но и наблюдать за эффектными проекциями на фасаде Большой спортивной арены, созданными с помощью технологий видеомэппинга. Мультимедийное шоу транслируется на всех вечерних сеансах.

На прилегающих к основному «зеркалу» катка ледовых аллеях разместились 24 иммерсивные инсталляции, превращающие катание в путешествие по волшебному лесу, «оживающему» от движения посетителей. На катке есть все необходимые услуги – прокат и заточка коньков, помощники-ассистенты, тренировки с инструкторами для начинающих.

На вечерних сеансах, помимо шоу, устраиваются выступления диджеев и различные другие активности. В День студента мастер-класс на катке провела олимпийская чемпионка Анна Щербакова, состоялась фан-встреча с блогером Парадеевичем, особую атмосферу создавала живая музыка.

На территории спорткомплекса «Лужники» в этом сезоне работают ещё два катка. На «Катке Южный», расположенном на территории Южного спортивного центра, проходят мастер-классы с участием звёзд фигурного катания. Попасть на них можно по предварительной регистрации. А на летних кортах Дворца тенниса «Лужники» разместилась атмосферная ледовая площадка «Каток на корте».

