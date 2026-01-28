Скидки
Фестиваль зимнего бега Novgorod Ice пройдёт в Великом Новгороде 14 и 15 февраля

Это праздник спорта для всей семьи. Фестиваль зимнего бега Novgorod Ice пройдёт в Великом Новгороде 14 и 15 февраля. В программе — дистанции 6 км, 15 км и 21 км, детская верста.

Спортсменов ждёт живописный маршрут, стартующий у стен древнего Кремля и проходящий по территории музея Витославлицы, близ Юрьевского монастыря, по берегу Волхова и озера Мячино. Каждый участник получит фирменный баф трейла, брендированную сумку и сувениры от партнёров, а каждый финишёр — уникальный памятный медальон от новгородских мастеров.

В субботу, накануне трейла, в кремлёвском парке состоится предстартовый фан-ран. А в течение дня участники смогут бесплатно посетить музеи, экскурсии Великого Новгорода. Абсолютных победителей и призёров ждут кубки, а также подарки. Победители и призёры получат грамоты и подарки.

