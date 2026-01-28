Голландский блогер искупался в проруби в Якутии при -52 °C

Скидки
Голландский блогер искупался в проруби в Якутиии при -52 °C

Голландский блогер Франк ван Дам решился на экстремальный эксперимент. Он искупался в проруби в Якутии, когда столбик термометра опустился до -52 °C. Погружение длилось всего полминуты, однако этого оказалось достаточно, чтобы испытать на прочность организм.

Выходя из воды, ван Дам не сдержал крик от пронизывающего холода и едва удержался на ногах. Путь до тёплого помещения стал ещё одним испытанием. За считанные минуты волосы блогера покрылись ледяной коркой, а на коже образовался заметный слой инея.

«Когда вышел из воды, была какая-то сумасшедшая боль. Чувствовал, как бешено колотится сердце», — поделился блогер в социальных сетях.

