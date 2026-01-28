Скидки
Главная Lifestyle Новости

Психотерапевт дала совет, как меньше есть

Психотерапевт дала совет, как меньше есть
Как меньше есть
Важно сместить фокус. Психотерапевт Ирина Юдкина рассказала, как меньше есть. По её словам, избыточный вес часто — следствие заедания тревоги и других негативных эмоций. Эксперт посоветовала искать другие поводы для радости.

«Можно составлять некий план счастья на день, включающий приятные мелочи. Это может быть прогулка в парке или работа, которая приносит удовольствие. Даже занятия любимым хобби всего 10-15 минут в день могут улучшить настроение», — сказала психотерапевт.

Ещё один способ — сделать приятное другому человеку. Пусть это будут небольшие подарки, минуты внимания или заботы о близких. Главное — искать радость в жизни, а не в еде. Это не только улучшит настроение, но и поможет снизить вес.

