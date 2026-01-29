Психолог дала пять необычных советов, как справиться с тревогой

Эти способы помогут быстро успокоиться. Психолог Екатерина Леоненко дала пять советов, как справиться с тревогой.

Во-первых, она рекомендовала спать под тяжёлым одеялом. «Мягкое и равномерное давление на тело даёт нервной системе чёткий сигнал: «Ты в безопасности». Включается парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление и восстановление», — объяснила психолог.

Во-вторых эксперт посоветовала надевать перед сном тёплые носки. Они снижают дискомфорт и помогают нервной системе расслабиться. Для тревожных людей это особенно важно. Третий совет — проговаривать эмоции и не прятаться, если они негативные.

Психолог также рекомендовала выделить себе «время для плача» — безопасное время для проживания чувств и эмоций. И, наконец, важно всегда и при любых обстоятельствах бережно относиться к себе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.