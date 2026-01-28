Скидки
Главная Lifestyle Новости

Ультрамарафон Nikola-Lenivets Winter Wild Trail пройдёт 14 и 15 февраля

Ультрамарафон Nikola-Lenivets Winter Wild Trail пройдёт 14 и 15 февраля
Зимний ультрамарафон Nikola-Lenivets Winter Wild Trail состоится в самом большом в Европе арт-парке «Никола-Ленивец» (Калужская область). В программе: дистанции на 50 км, 33 км, 21 км, 11 км, детские забеги, забег в купальниках.

Маршруты проложены по заснеженным лесам и полям, дистанции рассчитаны как на новичков, так и на бывалых ультрамарафонцев.

Организаторы предоставляют оборудованные тёплые раздевалки и камеры хранения на старте, а на финише атмосферу создадут большие бочки с огнём, у которых можно будет согреться.

