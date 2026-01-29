Красногорский лыжный марафон пройдёт в Подмосковье 15 февраля
«Красногорский лыжный марафон» пройдёт в Подмосковье 15 февраля. Локация — лыжный стадион «Зоркий» (Красногорск).
В этом году спортивная программа состоит из соревнований на 12, 25 и 50 км, командного спринта «Памяти друзей» и детских забегов на 700 м и 1,5 км.
Программа
|9:30
|Начало выдачи номеров по предварительной регистрации участников
|11:00
|*1 волна старта на 50 км
|11:05
|*2 волна старта на 50 км
|11:10
|*3 волна старта на 50 км
|11:15
|Старт на дистанцию 25 км
|11:20
|Старт на дистанцию 12 км
|11:30
|Командный спринт «Памяти Друзей» 2 чел х 3 этапа х 1,2 км
|12:00
|Командный спринт «Памяти Друзей» 2 чел х 3 этапа х 1,2 км
|12:30
|Детские соревнования на 750 м и 1,5 км
|13:00
|Награждение победителей и призеров 12, 25 км и командного спринта
|13:20
|Начало финиша марафона 50 км
|14:10
|Закрытие выхода на трассу на круги, начало снятия пунктов питания на трассе
|14:30
|Награждение марафона 50 км
|16:30
|Закрытие финиша
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Комментарии