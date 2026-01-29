«Красногорский лыжный марафон» пройдёт в Подмосковье 15 февраля. Локация — лыжный стадион «Зоркий» (Красногорск).

В этом году спортивная программа состоит из соревнований на 12, 25 и 50 км, командного спринта «Памяти друзей» и детских забегов на 700 м и 1,5 км.

Программа

9:30 Начало выдачи номеров по предварительной регистрации участников 11:00 *1 волна старта на 50 км 11:05 *2 волна старта на 50 км 11:10 *3 волна старта на 50 км 11:15 Старт на дистанцию 25 км 11:20 Старт на дистанцию 12 км 11:30 Командный спринт «Памяти Друзей» 2 чел х 3 этапа х 1,2 км 12:00 Командный спринт «Памяти Друзей» 2 чел х 3 этапа х 1,2 км 12:30 Детские соревнования на 750 м и 1,5 км 13:00 Награждение победителей и призеров 12, 25 км и командного спринта 13:20 Начало финиша марафона 50 км 14:10 Закрытие выхода на трассу на круги, начало снятия пунктов питания на трассе 14:30 Награждение марафона 50 км 16:30 Закрытие финиша

