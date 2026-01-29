Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

«Красногорский лыжный марафон» пройдёт в Подмосковье 15 февраля

Красногорский лыжный марафон пройдёт в Подмосковье 15 февраля
«Красногорский лыжный марафон»
Комментарии

«Красногорский лыжный марафон» пройдёт в Подмосковье 15 февраля. Локация — лыжный стадион «Зоркий» (Красногорск).

В этом году спортивная программа состоит из соревнований на 12, 25 и 50 км, командного спринта «Памяти друзей» и детских забегов на 700 м и 1,5 км.

Программа

9:30Начало выдачи номеров по предварительной регистрации участников
11:00*1 волна старта на 50 км
11:05*2 волна старта на 50 км
11:10*3 волна старта на 50 км
11:15Старт на дистанцию 25 км
11:20Старт на дистанцию 12 км
11:30Командный спринт «Памяти Друзей» 2 чел х 3 этапа х 1,2 км
12:00Командный спринт «Памяти Друзей» 2 чел х 3 этапа х 1,2 км
12:30Детские соревнования на 750 м и 1,5 км
13:00Награждение победителей и призеров 12, 25 км и командного спринта
13:20Начало финиша марафона 50 км
14:10Закрытие выхода на трассу на круги, начало снятия пунктов питания на трассе
14:30Награждение марафона 50 км
16:30Закрытие финиша

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android