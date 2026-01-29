Эксперт перечислила главные тренды в горнолыжной одежде

На пике — стильные оверсайз-образы и эстетика après-ski. Совладелица бренда горнолыжной одежды COOL ZONE Дарья Малерьян рассказала о главных трендах в луках для катания на лыжах и сноуборде.

По её словам, первый и наиболее заметный тренд — оверсайз-модели, вдохновленные азиатской, в том числе корейской, уличной модой. Этот подход основан на расслабленном крое, визуальной свободе и максимальном комфорте в движении. Для таких моделей характерны увеличенные объёмы, заниженная линия плеч, свободные комбинезоны и куртки, создающие эффект многослойности.

«Второе направление развивается в противоположной логике и опирается на аккуратный, собранный образ. Слим-посадка и après-ski эстетика вдохновлены альпийской культурой курортов, таких как Куршевель, где внешний вид так же важен, как и функциональность экипировки. Для этого тренда характерны более прилегающие формы, акцент на пропорциях и чистоте линий», — сказала эксперт.

