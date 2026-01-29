Скидки
Психологи рассказали, как найти внутренний ресурс счастья

Где искать счастье
Важно осознать, что в нас заложена сила, способная поменять мир. Специалисты психологического центра «Статус» рассказали, где искать внутренние ресурсы для счастья.

Эксперты подчеркнули, что счастье появляется тогда, когда мы осознаём, что наша сила может быть его мощнейшим источником.

«Настоящее глубокое счастье рождается в тот момент, когда мы не просто знаем о своих сильных сторонах, но и учимся применять их во благо себе и окружающим, когда мы видим, как наши позитивные качества и действия могут менять жизнь к лучшему», — приводит слова психологов источник.

