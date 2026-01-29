Скидки
Главная Lifestyle Новости

Зимний День Московского спорта состоялся в «Лужниках» 25 января

Зимний День Московского спорта состоялся в «Лужниках» 25 января
Зимний День Московского спорта
Комментарии

Общее количество посетителей превысило 23 тысячи человек. 25 января на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся масштабный городской праздник для детей и взрослых — Зимний день Московского спорта. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы.

Гости смогли прокатиться на большой тюбинговой горке, попробовать себя на лыжно-биатлонной трассе, посетить спортивный каток и фестиваль ко Дню студента, а также поучаствовать в десятках спортивных активностей и мастер-классах. Также в рамках фестиваля прошли фан-встречи с известными спортсменами, а на главной сцене выступили Алсу, Мари Краймбрери и группа PIZZA.

Зимний День Московского спорта

Зимний День Московского спорта

Фото: Пресс-служба мероприятия

В рамках фестиваля прошла серия фан-встреч с известными спортсменами. В них приняли участие такие фигуристы, как двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, призёр Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы Александр Энберт и другие.

Кроме того, 25 января на «Южном катке» в «Лужниках» состоялся фестиваль ко Дню студента, в рамках которого прошли спортивные и развлекательные активности.

Комментарии
