Главная Lifestyle Новости

Зумеры оказались самым счастливым поколением в России

Зумеры оказались самым счастливым поколением в России


Опрос показал, что у представителей поколения Z меньше всего забот. Согласно данным ВЦИОМ, зумеры в России могут похвастаться самым высоким уровнем благополучия среди всех поколений.

Почти половина представителей этой возрастной группы (46 %) отмечает, что находится в приподнятом эмоциональном состоянии. При этом уровень тревожности у них минимален — всего 13 %.

На контрасте выглядят миллениалы. Четверо из десяти (37 %) представителей поколения признаются, что испытывают тревогу. Главные источники беспокойства — финансовые обязательства, текущие расходы и неясность перспектив.



