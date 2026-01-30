Скидки
Психолог объяснила, что стоит за трендом на 2016 год

Пользователи Сети не просто так ностальгируют по старому интернету. Когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель ПНИПУ Юлия Неверова объяснила, почему многие, в частности зумеры, ностальгируют по 2016 году.

По словам психолога, это связано с тем, как современные технологии трансформировали пространство Сети.

«Пользователи устали от современного интернета, переполненного ИИ-контентом, рекламой и тревожными новостями. Алгоритмы и нейросети создают иллюзию активности, за которой часто не стоят реальные люди — этот феномен называют «мёртвым интернетом», — сказала эксперт.

