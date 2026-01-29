Открыта регистрация на соревнования «Скорость»

Скидки
Открыта регистрация на соревнования Бегового сообщества «Скорость»

Первые забеги сезона состоятся 21 и 22 февраля в Москве. Беговое сообщество объявило об открытии регистрации на соревнования «Скорость». Они традиционно пройдут в манеже НИУ МГСУ.

Участников ждёт два дня коротких и средних дистанций и той самой особой атмосферы соревнований на дорожке.

  • 21 февраля (суббота) — 60 м, 600 м, 1000 м, смешанная эстафета 4×200 м.
  • 22 февраля (воскресенье) — 300 м, 1 миля, смешанная эстафета 800-600-400-200 м.

Каждый спортсмен может зарегистрироваться сразу на несколько дисциплин, но сделать это нужно единовременно — добавить их позже не получится.

