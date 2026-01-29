Скидки
Открыта регистрация на забег «Апрель» от Бегового сообщества
Забег «Апрель»
Комментарии

Участникам предстоит пробежать традиционные 5 км, чтобы проверить свою форму после тренировок в межсезонье. Беговое сообщество откроет новый шоссейный сезон уже 5 апреля на забеге «Апрель». Регистрация на участие уже открыта.

Для тех же, кто до этого момента не решался выйти на официальный старт, это возможность сделать новый шаг в своей беговой истории.

Участников «Апреля» ждут комфортная и быстрая трасса, поддержка по дистанции и атмосфера, в которой легко бежать.

Комментарии
