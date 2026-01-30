Скидки
Эксперт назвал лучшее занятие для снятия тревожности

Комментарии

Эксперт рекомендовал развивать мелкую моторику. Нейрофизиолог Юрий Андрусов назвал занятия, которые помогут заметно снизить уровень стресса.

По словам врача, успокоиться и сосредоточиться получится во время вязания или сборки конструктора. Андрусов подчеркнул, что занимаясь такими хобби, человек словно впадает в транс.

«Про спицы и вязание: человек вроде как занимается чем-то своим, а на самом деле находится в отключке. Это очень полезно для нервов в психологическом плане, когда это уже автоматизм. Сосредоточенность, успокоение, возможность отвлечься от дурацкого потока мысли при тревоге переключает», — сказал эксперт.

