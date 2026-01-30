Участников ждёт большое разнообразие дистанций как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Лыжные соревнования «Галичское Заозёрье» пройдут в Костромской области 14 февраля.Трасса марафона разработана и подготовлена в соответствии со всеми стандартами.

В программе соревнований старты на 50 км, 28 км, 14 км, 7,5 км, 6 км, ночные 6 км, 3 км, 1 км и 500 м. Для зрителей будет организована развлекательная программа.

Галичское Заозёрье – пешая тропа, проложенная по берегам Галичского озера, маршрут которой проходит мимо многочисленных культурных и исторических достопримечательностей. Зимой здесь проходят лыжные соревнования, на которые съезжаются спортсмены со всей страны.

