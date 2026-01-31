Психолог назвала пять полезных привычек для начала дня

Эти простые действия помогут зарядиться на позитив и продуктивность. Психолог Сильвия Северино назвала пять полезных привычек для начала дня.

«Важно подвигаться хотя бы пять минут, поскольку тело находилось в состоянии покоя на протяжении нескольких часов. Лёгкая растяжка расслабит мышцы и подаст головному мозгу сигнал о необходимости начать функционировать в полном режиме. Помимо этого, важно выпить стакан воды, чтобы активизировать метаболизм», — сказала эксперт.

Северино также посоветовала отказаться от гаджетов сразу после пробуждения, чтобы избежать лишнего стресса и тревоги, а также выделить немного времени для медитации.

