Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала пять полезных привычек для начала дня

Психолог назвала пять полезных привычек для начала дня
Пять привычек для идеального начала дня
Комментарии

Эти простые действия помогут зарядиться на позитив и продуктивность. Психолог Сильвия Северино назвала пять полезных привычек для начала дня.

«Важно подвигаться хотя бы пять минут, поскольку тело находилось в состоянии покоя на протяжении нескольких часов. Лёгкая растяжка расслабит мышцы и подаст головному мозгу сигнал о необходимости начать функционировать в полном режиме. Помимо этого, важно выпить стакан воды, чтобы активизировать метаболизм», — сказала эксперт.

Северино также посоветовала отказаться от гаджетов сразу после пробуждения, чтобы избежать лишнего стресса и тревоги, а также выделить немного времени для медитации.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android