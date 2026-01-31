Скидки
Забег «День Святого Валентина» пройдёт в Москве 14 февраля

В программе — несколько дистанций на выбор. Забег «День Святого Валентина» пройдёт в Москве 14 февраля. Локация — Жулебинский парк.

Участники смогут попробовать свои силы на дистанциях 10 км, 5 км, 2,5 км, 200 м. Круг составляет 2500 метров, с минимальным набором высоты. Покрытие — асфальт и грунт, в примерном соотношении 70/30 (асфальта больше).

Спортсменам будут предоставлены напитки, и также конфеты и снеки. По результатам забега формируется финишный протокол, результаты дистанций от 10 км учитываются в КЛБ-матче. По желанию участника можем выслать диплом в электронном виде (распечатать и заполнить нужно будет самому).

