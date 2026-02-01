«Я нашёл идеальный спорт!» Комментатор Черданцев рассказал, как поддерживает форму

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как поддерживает форму. Сегодня, 1 февраля, журналисту исполняется 55 лет.

«Летом я к вам сюда, на Даниловскую мануфактуру, приезжал с Фрунзенской набережной на велосипеде. Я москвич и люблю свой город, он у нас замечательный. Я много где побывал и многое повидал и могу назвать Москву одним из самых комфортных для жизни мест. Я не был в Китае, но недавно посетил Японию. Так вот Токио некоторыми районами похож на Москву — тоже многое сделано для спорта, в том числе велосипедного. Но кататься по нашим набережным, вдоль Яузы, Москвы-реки — это одно удовольствие. Летом я проезжаю на велике километров по 30 почти каждый день. Не смотри на меня как на сумасшедшего (смеётся). Причём я даже не заморачиваюсь покупкой велосипеда — беру в аренду и катаюсь.

Зимой стараюсь оттаптывать свои 10 000 шагов ежедневно. Сейчас в связи со снегопадами ходить немного сложно. У меня есть лыжи, но с ними тоже не всегда получается — в прошлом году, например, не было снега, а в этом из-за загруженности и каких-то дел никак не выберемся на лыжню.

Сейчас у меня появился падел. Он даёт шикарную нагрузку, кардио — всё на свете. Я нашёл для себя идеальный спорт!» — заявил Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 1 февраля, Георгию Черданцеву исполняется 55 лет.

Материалы по теме Георгий Черданцев объяснил резко возросшую популярность падела