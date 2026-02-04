Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Главная Lifestyle Новости

Профессор рассказала, кому противопоказана хурма

Профессор рассказала, кому противопоказана хурма
Профессор рассказала, кому противопоказана хурма
Комментарии

Хурма может представлять серьёзную опасность для здоровья определённых групп людей. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредила профессор, доктор медицинских наук, специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.

По словам эксперта, в первую очередь от употребления хурмы стоит отказаться детям до четырёх лет. Причина — высокое содержание танинов и грубой клетчатки, которые могут образовывать в кишечнике плотные комки (фитобезоары), способные привести к непроходимости и даже потребовать хирургического вмешательства.

Также противопоказанием является склонность к аллергическим реакциям. «Возможна перекрёстная аллергическая реакция», — сказала эксперт.

Хурма не рекомендуется людям с обострением заболеваний желудка и кишечника, язвенной болезни, гастрита, с острым колитом и острым энтеритом. Также под запретом фрукт для людей, которые недавно перенесли операции на желудке и кишечнике. «Употребление хурмы может вызвать сильную боль в животе, спазмы, ухудшение продвижения пищи вплоть до образования плотных комков. Они могут даже требовать оперативного удаления через разрез кишки», — предупредила врач.

Кроме того, фрукт лучше не есть при тяжёлых и часто повторяющихся запорах, обострении хронического геморроя и медленном опорожнении желудка, что часто встречается у пациентов, которые принимают препараты для снижения веса. Это повышает риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Для точного понимания, какие продукты могут вызывать негативную реакцию, Светлана Каневская рекомендует пройти расширенный тест на пищевую непереносимость FOX на 286 продуктов. Это позволяет выявить продукты из индивидуальной «красной зоны» и осознанно исключать их из рациона.

Читайте также:
Судороги и головокружение: чем опасен дефицит соли в организме?
Судороги и головокружение: чем опасен дефицит соли в организме?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android