Названы 6 ключевых симптомов дефицита тестостерона у мужчин

С возрастом у мужчин снижается уровень тестостерона. В отличие от резкого гормонального спада у женщин, у мужчин этот процесс происходит медленно и незаметно, говорят врачи Клиники Майо в США.

После 40 лет уровень главного мужского гормона в среднем снижается на 1% в год. Хотя у большинства он остаётся в пределах нормы, у 10-25% мужчин концентрация тестостерона считается низкой. Проблема часто остаётся недиагностированной, так как анализы не входят в рутинные обследования, а симптомы списываются на общее старение или стресс.

Эксперты выделяют шесть ключевых симптомов, которые могут указывать на значительный дефицит тестостерона:

Снижение либидо и сексуальной активности. Редкие спонтанные эрекции или эректильная дисфункция. Дискомфорт или увеличение молочных желёз (гинекомастия). Бесплодие. Потеря роста, хрупкость костей (остеопороз). Приливы жара и повышенная потливость.

Кроме того, могут наблюдаться немотивированная усталость, потеря энергии и мышечной массы, увеличение жировой прослойки, снижение мотивации, подавленное настроение, проблемы с концентрацией и сном.

Медики призывают мужчин, заметивших у себя тревожные симптомы, не списывать их на возраст, а обратиться к врачу для комплексной оценки состояния.

