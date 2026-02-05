Скидки
Названы 6 ключевых симптомов дефицита тестостерона у мужчин

С возрастом у мужчин снижается уровень тестостерона. В отличие от резкого гормонального спада у женщин, у мужчин этот процесс происходит медленно и незаметно, говорят врачи Клиники Майо в США.

После 40 лет уровень главного мужского гормона в среднем снижается на 1% в год. Хотя у большинства он остаётся в пределах нормы, у 10-25% мужчин концентрация тестостерона считается низкой. Проблема часто остаётся недиагностированной, так как анализы не входят в рутинные обследования, а симптомы списываются на общее старение или стресс.

Эксперты выделяют шесть ключевых симптомов, которые могут указывать на значительный дефицит тестостерона:

  1. Снижение либидо и сексуальной активности.
  2. Редкие спонтанные эрекции или эректильная дисфункция.
  3. Дискомфорт или увеличение молочных желёз (гинекомастия).
  4. Бесплодие.
  5. Потеря роста, хрупкость костей (остеопороз).
  6. Приливы жара и повышенная потливость.

Кроме того, могут наблюдаться немотивированная усталость, потеря энергии и мышечной массы, увеличение жировой прослойки, снижение мотивации, подавленное настроение, проблемы с концентрацией и сном.

Медики призывают мужчин, заметивших у себя тревожные симптомы, не списывать их на возраст, а обратиться к врачу для комплексной оценки состояния.

