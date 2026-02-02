Жители России наблюдали в небе три луны в ночь с 1 на 2 февраля

Этой ночью россияне стали свидетелями редкого атмосферного явления — парселены. В соцсетях появились снимки, на которых над Московской, Владимирской, Ленинградской, Мурманской и другими областями повисли сразу три луны.

Учёные объясняют эффект преломлением лунного света в плоских кристаллах льда, парящих в верхних слоях атмосферы. Каждый такой кристалл работает как миниатюрная призма. Когда их миллионы и они ориентированы определённым образом, возникает иллюзия нескольких светил. Настоящую парселену можно отличить по расположению «двойников»: они появляются строго по бокам от луны на расстоянии около 22 градусов.

Днём при схожих условиях может возникнуть паргелий — тогда на небе проявятся сразу четыре «солнца». Для обоих явлений нужны ясная погода, низкая температура и высокая влажность: ледяные кристаллы формируются в перистых облаках на высоте 5-10 км, где всегда отрицательная температура.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.