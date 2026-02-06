Скидки
Врач предупредил об опасности повторного кипячения воды

Популярный бытовой метод обеззараживания воды может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, если применять его неправильно. Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем» предупредил, что многократное кипячение одной и той же воды или использование чайника с толстым слоем накипи повышает риски для почек и метаболизма.

Эксперт пояснил, что кипячение действительно убивает микробы и бактерии, но при повторных циклах в воде растёт концентрация солей и тяжёлых металлов. Кроме того, в городской водопроводной воде, обработанной хлором, при нагревании могут образовываться потенциально опасные канцерогенные соединения.

«Регулярное употребление воды при повторном кипячении либо из чайников с большим количеством накипи оказывает негативное влияние на почки, что может привести к нарушению работы данного органа. Дополнительный риск существует в связи с возможным нарушением обмена веществ», — подчеркнул Прокофьев.

Медик также отметил, что процесс кипячения лишает воду кислорода и полезных микроэлементов, делая её «мёртвой» с точки зрения биологической ценности. Длительное хранение такой воды в чайнике или графине создаёт благоприятную среду для повторного размножения бактерий.

