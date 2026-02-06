Гастроэнтеролог назвала безопасную норму яиц в неделю

Яйца — один из самых спорных и популярных продуктов на завтрак. Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU развеяла главные мифы об их вреде и назвала безопасную для здоровья норму.

Куриные яйца — источник эталонного белка со всем набором незаменимых аминокислот. Желток богат витаминами A, D, E, группы B (включая критически важный B12), железом, фосфором, селеном и цинком. Такой состав обеспечивает длительное чувство сытости и поддерживает работу нервной системы, иммунитета и обмен веществ.

Главный страх — повышение уровня холестерина — оказался сильно преувеличен. Современные исследования показывают, что пищевой холестерин из яиц оказывает незначительное влияние на общий липидный профиль крови по сравнению с совокупностью других факторов: общим рационом, физической активностью и генетикой.

Для здорового человека безопасной нормой считается одно яйцо в день или пять-семь яиц в неделю. Однако для некоторых групп есть ограничения. Следует быть осторожнее при нарушениях липидного обмена, атеросклерозе, сахарном диабете 2 типа, заболеваниях печени и желчного пузыря, аллергии на яичный белок.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.