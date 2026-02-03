Психолог поделился эффективной методикой борьбы с хроническим стрессом

Эксперт заявил, что борьба со стрессом начинается не с расслабления, а возвращения ощущения контроля над ситуацией. Психолог Родион Чепалов поделился эффективной методикой борьбы с хроническим стрессом.

«Начните с упражнения «зона влияния». Нужно составить подробный список всего, что вас тревожит и беспокоит. Затем определите, на что вы можете влиять напрямую, на что — косвенно, а что находится вне зоны вашего контроля. Простое осознание своих ограничений снижает внутреннее напряжение, — сказал он.

Кроме того, эксперт рекомендовал попробовать практику «откладывания стресса на потом». В течение дня все тревожные мысли «откладывайте» на конкретное время, например, на 19:30. К этому времени большая часть тревог потеряет остроту, а мозг постепенно научится не держать напряжение постоянно.

