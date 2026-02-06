Врач развенчала главный миф о вреде еды по вечерам

Популярное правило «не есть после шести вечера» оказалось не более чем мифом, не имеющим научного обоснования. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru объяснила, что само по себе время приёма пищи не является причиной набора веса.

Специалист отметила, что в организме нет «встроенных часов», которые бы делали еду после определённого времени вредной. Ключевым фактором остаётся общий баланс калорий, а не момент их потребления.

«Набор веса связан не со временем приёма пищи, а с общим избытком калорий и недостатком физической активности. Человек может ужинать и в 21:00, поддерживая нормальный вес, если его рацион сбалансирован», — пояснила гастроэнтеролог.

При этом врач подчеркнула, что важно ориентироваться на интервал до сна, а не на строгие часы. Идеальный ужин должен происходить за два-три часа до отхода ко сну, чтобы избежать дискомфорта, изжоги и проблем с засыпанием. Особенно это касается тяжёлой и жирной пищи.

Для позднего лёгкого перекуса Кашух рекомендует выбирать продукты, не перегружающие пищеварение: йогурт или кефир, запечённые овощи, гречку, творог, омлет или яйца всмятку.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.