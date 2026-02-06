Врач назвала запрещённые продукты при панкреатите и болезнях ЖКТ

При воспалении поджелудочной железы (панкреатите) и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта следует отказаться от некоторых продуктов. Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru предупредила, что определённые виды овощей могут ухудшить состояние пациентов.

Специалист отметила, что главную опасность представляют не столько способы приготовления (хотя жареные овощи категорически запрещены в острой фазе), сколько свойства самих плодов. Так, под запретом кислые овощи (например, щавель, ревень, некоторые виды томатов), а также овощи с большим количеством грубой клетчатки (сырая белокочанная капуста, редька, редис, болгарский перец в кожуре).

«Если они имеют высокую кислинку или большое количество клетчатки, то следует проявлять осторожность при их приёме пациентами с заболеваниями кишечника, желудка, гепатобилиарной системы или при панкреатите», — пояснила Мизинова.

При этом отварные или приготовленные на пару овощи с мягкой, однородной структурой (кабачок, тыква, морковь, цветная капуста) обычно не вызывают проблем, и их можно включать в рацион.

Диетолог также добавила, что при заболеваниях почек (особенно у пациентов на диализе) необходимо ограничивать овощи с высоким содержанием калия и других микроэлементов. Кроме того, всегда нужно учитывать индивидуальную непереносимость и аллергические реакции.

