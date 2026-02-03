Скидки
Учёные выяснили, почему многие больше открываются ИИ, чем другим людям

Почему мы больше доверяем ИИ
Учёные из Фрайбургского и Гейдельбергского университетов провели интересный эксперимент. В двух онлайн‑исследованиях 492 человека общались в чате на темы жизненного опыта и эмоций — с людьми или с ИИ. Часть участников знали, что собеседник нейросеть, часть — нет.

Выяснилось: если человек не знал, что говорит с ИИ, ощущение близости было таким же, как при общении с живым собеседником. В некоторых случаях чат-бот даже оказывался «ближе». Его ответы на личные вопросы были откровеннее и детальнее, что побуждало участников к более доверительному диалогу.

«Искусственный интеллект способен создавать чувство откровенности и доверия, особенно в обсуждении личных и эмоциональных тем. Люди же из-за естественной осторожности раскрываются медленнее. Это открывает новые возможности для безопасного и конструктивного использования ИИ, но также требует четких границ», — объяснил профессор Тобиас Кляйнерт.

