Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Главная Lifestyle Новости

Мясоеды живут дольше? Учёные объяснили парадокс долголетия

Мясоеды живут дольше? Учёные объяснили парадокс долголетия
Учёные объяснили парадокс долголетия
Комментарии

Новое исследование поставило под сомнение стереотип о безусловной пользе растительных диет для долголетия. Учёные из Китая доказали, что у мясоедов выше вероятность дожить до 100 лет.

Однако, как объясняют эксперты, такие результаты не означают, что вегетарианство вредно. Ключ к разгадке кроется в двух важных нюансах. Во-первых, имеет значение вес. Снижение шансов на долголетие наблюдалось только среди вегетарианцев с недостаточной массой тела. У людей с нормальным весом такой связи не было.

Также важно учитывать, что с возрастом меняются потребности организма. После 80 лет приоритеты питания смещаются: на первый план выходит не профилактика хронических болезней (как в молодости), а борьба с недоеданием, поддержание мышечной массы и плотности костей. Для этого критически важны белок, витамин B12, кальций и витамин D.

Примечательно, что у тех, кто не ел мясо, но потреблял рыбу, яйца или молочные продукты, вероятность стать долгожителем была такой же, как у мясоедов. Это говорит о том, что строгая веганская диета в глубокой старости может быть сопряжена с рисками для здоровья.

Исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition.

Читайте также:
Худые люди рискуют заболеть диабетом. Как такое возможно?
Худые люди рискуют заболеть диабетом. Как такое возможно?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android