Мясоеды живут дольше? Учёные объяснили парадокс долголетия

Новое исследование поставило под сомнение стереотип о безусловной пользе растительных диет для долголетия. Учёные из Китая доказали, что у мясоедов выше вероятность дожить до 100 лет.

Однако, как объясняют эксперты, такие результаты не означают, что вегетарианство вредно. Ключ к разгадке кроется в двух важных нюансах. Во-первых, имеет значение вес. Снижение шансов на долголетие наблюдалось только среди вегетарианцев с недостаточной массой тела. У людей с нормальным весом такой связи не было.

Также важно учитывать, что с возрастом меняются потребности организма. После 80 лет приоритеты питания смещаются: на первый план выходит не профилактика хронических болезней (как в молодости), а борьба с недоеданием, поддержание мышечной массы и плотности костей. Для этого критически важны белок, витамин B12, кальций и витамин D.

Примечательно, что у тех, кто не ел мясо, но потреблял рыбу, яйца или молочные продукты, вероятность стать долгожителем была такой же, как у мясоедов. Это говорит о том, что строгая веганская диета в глубокой старости может быть сопряжена с рисками для здоровья.

Исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition.

