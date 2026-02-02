Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Веденинский лыжный марафон пройдёт в Туле 21 февраля

Веденинский лыжный марафон пройдёт в Туле 21 февраля
Ведининский лыжный марафон
Комментарии

Это не просто гонка, а культовое мероприятие для всех, кто влюблён в зимний спорт: от опытных марафонцев, нацеленных на личный рекорд, до энтузиастов, готовых впервые преодолеть длинную дистанцию на лыжах. Веденинский лыжный марафон пройдёт в Туле 21 февраля. Локация — лыжный центр «Веденино».

Дистанции и возрастные ограничения

  • 50 км (спортсмены 2007 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки);
  • 25 и 30 км (спортсмены 2009 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки);
  • 12,5 км (спортсмены 2013 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как разобраться в нюансах комического и не прослыть человеком без чувства юмора?
Как разобраться в нюансах комического и не прослыть человеком без чувства юмора?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android