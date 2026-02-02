Веденинский лыжный марафон пройдёт в Туле 21 февраля
Это не просто гонка, а культовое мероприятие для всех, кто влюблён в зимний спорт: от опытных марафонцев, нацеленных на личный рекорд, до энтузиастов, готовых впервые преодолеть длинную дистанцию на лыжах. Веденинский лыжный марафон пройдёт в Туле 21 февраля. Локация — лыжный центр «Веденино».
Дистанции и возрастные ограничения
- 50 км (спортсмены 2007 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки);
- 25 и 30 км (спортсмены 2009 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки);
- 12,5 км (спортсмены 2013 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки).
