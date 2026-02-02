Это не просто гонка, а культовое мероприятие для всех, кто влюблён в зимний спорт: от опытных марафонцев, нацеленных на личный рекорд, до энтузиастов, готовых впервые преодолеть длинную дистанцию на лыжах. Веденинский лыжный марафон пройдёт в Туле 21 февраля. Локация — лыжный центр «Веденино».

Дистанции и возрастные ограничения

50 км (спортсмены 2007 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки);

25 и 30 км (спортсмены 2009 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки);

12,5 км (спортсмены 2013 года рождения и старше при наличии соответствующей спортивной подготовки).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.