В Шарм-эль-Шейхе прошёл первый фестиваль IRONSTAR в Египте

С 30 января по 1 февраля 2026 года в Шарм-эль-Шейхе состоялся первый в истории Египта фестиваль триатлона серии IRONSTAR, ставший дебютом проекта на африканском континенте и открывший международный сезон стартов. Соревнования прошли при поддержке министерства спорта Египта и объединили спортсменов из 18 стран и 128 городов мира.
В течение уикенда спортсмены соревновались в уникальной локации, где побережье Красного моря встречается с пустынным ландшафтом. Плавательный этап прошел в тёплых водах Красного моря, велосипедная дистанция — по современным магистралям на фоне пустынных пейзажей, а беговой этап — по благоустроенной курортной зоне, где атлетов активно поддерживали зрители и гости соревнований.
Программа фестиваля стартовала с заплыва SWIMSTAR ONE MILE, детских стартов STARKIDS и женского забега IRONLADY на 5 км, который традиционно проходит в атмосфере спортивного праздника и поддержки участниц.
На финише спортсменок встречал губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак, он поздравил девушек и вручил им памятные медали. Кульминацией уик-энда стали триатлонные гонки на дистанциях IRONSTAR 113 и олимпийской дистанции, где спортсмены выступали как индивидуально, так и в составе эстафетных команд.
Фото: Пресс-служба IRONSTAR
Результаты соревнований
IRONSTAR 113 EGYPT 2026
Мужчины
- 1 место — Иван Горланов, 03:57.17
- 2 место — Илья Емельянов, 04:37.17
- 3 место — Андрей Майоров, 04:39.24
Женщины
- 1 место — Ольга Голубенкова, 04:58.18
- 2 место — Александра Нефёдова, 05:03.51
- 3 место — Май Сами, 05:20.24
IRONSTAR OLYMPIC EGYPT 2026
Мужчины
- 1 место — Илья Слепов, 02:10.40
- 2 место — Антон Чучко, 02:14.34
- 3 место — Юрий Дерябин, 02:15.44
Женщины
- 1 место — Александра Денежкина, 02:50.15
- 2 место — Энн-Катрин Сауэр, 02:57.09
- 3 место — Яна Мокроусова, 03:02.14
SWIMSTAR ONE MILE EGYPT 2026
Мужчины
- 1 место — Александр Лобанов
- 2 место — Николай Соколов
- 3 место — Андрей Бельский
Женщины
- 1 место — Анастасия Шульженко
- 2 место — Елена Мачкова
- 3 место — Софья Гусенкова
