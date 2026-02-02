В Шарм-эль-Шейхе прошёл первый фестиваль IRONSTAR в Египте

С 30 января по 1 февраля 2026 года в Шарм-эль-Шейхе состоялся первый в истории Египта фестиваль триатлона серии IRONSTAR, ставший дебютом проекта на африканском континенте и открывший международный сезон стартов. Соревнования прошли при поддержке министерства спорта Египта и объединили спортсменов из 18 стран и 128 городов мира.

В течение уикенда спортсмены соревновались в уникальной локации, где побережье Красного моря встречается с пустынным ландшафтом. Плавательный этап прошел в тёплых водах Красного моря, велосипедная дистанция — по современным магистралям на фоне пустынных пейзажей, а беговой этап — по благоустроенной курортной зоне, где атлетов активно поддерживали зрители и гости соревнований.

Программа фестиваля стартовала с заплыва SWIMSTAR ONE MILE, детских стартов STARKIDS и женского забега IRONLADY на 5 км, который традиционно проходит в атмосфере спортивного праздника и поддержки участниц.

На финише спортсменок встречал губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак, он поздравил девушек и вручил им памятные медали. Кульминацией уик-энда стали триатлонные гонки на дистанциях IRONSTAR 113 и олимпийской дистанции, где спортсмены выступали как индивидуально, так и в составе эстафетных команд.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Результаты соревнований

IRONSTAR 113 EGYPT 2026

Мужчины

1 место — Иван Горланов, 03:57.17

2 место — Илья Емельянов, 04:37.17

3 место — Андрей Майоров, 04:39.24

Женщины

1 место — Ольга Голубенкова, 04:58.18

2 место — Александра Нефёдова, 05:03.51

3 место — Май Сами, 05:20.24

IRONSTAR OLYMPIC EGYPT 2026

Мужчины

1 место — Илья Слепов, 02:10.40

2 место — Антон Чучко, 02:14.34

3 место — Юрий Дерябин, 02:15.44

Женщины

1 место — Александра Денежкина, 02:50.15

2 место — Энн-Катрин Сауэр, 02:57.09

3 место — Яна Мокроусова, 03:02.14

SWIMSTAR ONE MILE EGYPT 2026

Мужчины

1 место — Александр Лобанов

2 место — Николай Соколов

3 место — Андрей Бельский

Женщины

1 место — Анастасия Шульженко

2 место — Елена Мачкова

3 место — Софья Гусенкова

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.