Эксперт назвала овощи, которые становятся полезнее при термической обработке

Миф о том, что варка и жарка убивают все витамины в овощах, давно пора развеять. Эксперт по питанию Анна Киричек в беседе с Life.ru рассказала, что некоторые продукты, наоборот, становятся полезнее после термической обработки.

Главный пример — томаты. При тушении или варке в них увеличивается концентрация ликопина — мощного антиоксиданта, защищающего клетки. При этом вкус становится насыщеннее.

«Также стоит обратить внимание на морковь. При тушении или запекании количество бета-каротина в ней не только сохраняется, но и становится более доступным для усвоения», — отмечает эксперт. Это важно для зрения и иммунитета. Аналогичный эффект термическая обработка даёт для тыквы, сладкого перца и шпината, делая их витамины более доступными.

Чтобы сохранить максимум пользы, эксперт рекомендует использовать щадящие методы готовки: тушение, запекание, приготовление на пару, кратковременное отваривание. При этом от длительной варки и жарки на сильном огне стоит отказаться — они могут разрушить чувствительные витамины, такие как витамин С.

