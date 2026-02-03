Скидки
Lifestyle Новости

Ультрамарафон Hard Run пройдёт в Краснодаре 22 февраля

Ультрамарафон Hard Run
Это единственный ультрамарафон, который проходит на Юге России. Марафон Hard Run состоится в Краснодаре 22 февраля. Локация — стадион КубГАО.

В программе дистанции на 50 км, 25 км, 10 км, 3 км (бег и скандинавская ходьба), а также детские соревнования по возрастным категориям. В стартовом пакете для каждого участника — бафф на шею для утепления.

Кроме того, вечером 22 февраля пройдёт вечеринка в честь завершения старта. В программе выступление организаторов и призёров марафона, живая музыка, розыгрыш призов, знакомства со звёздами российского бега и многое другое.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

