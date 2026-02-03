Это отличная возможность испытать себя на прочность. Забег «Эчки-Даг трейл» пройдёт в Крыму 22 февраля. Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор.

SpeedGoat (15 км) — для тех, кто ценит скорость и концентрацию. Динамичный маршрут по самому хребту рядом с Каменным кольцом любви, где техничные подъёмы и спуски сменяются силовым бегом у самой кромки воды.

WildGoat (26 км) — идеальный баланс превозмогания и впечатлений. Эта дистанция откроет вам все сокровища побережья — от панорамных видов на Меганом до техничных скальных траверсов, подарив свободу горного бега.

StrongGoat (44 км) — испытание для сильных духом, где вам удастся послушать ветрогенераторы Меганома, ощутить величие хребта Эчки-Дага, сорваться птицей вниз к самой кромке воды и бежать техничный коастеринг.

Программа

8:00-09:30 — выдача стартовых номеров

9:40 — специальный брифинг (открытие мероприятия и информация от главного судьи)

9:45 — открытие стартового кластера. Проверка экипировки участников.

10:00 — старт детской дистанции 1000 м

10:10 — старт всех дистанции

13:00 — награждение победителей и призёров на дистанции 15 км (или по финишу трёх первых в группах мужского и женского зачётов)

15:00 — награждение победителей и призёров на дистанции 26 км и 44 км (или по финишу трёх первых в группах мужского и женского зачётов)

19:00 — работа финишного коридора

19:30 — закрытие стартового городка

20:00 — окончание спортивного мероприятия «Эчки-Даг Трейл»

