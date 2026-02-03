Скидки
Психолог рассказала, как еда влияет на наши эмоции

Психолог рассказала, как еда влияет на наши эмоции
Как еда влияет на эмоции
Психолог Дарья Сальникова рассказала, как еда влияет на наши эмоции. Эксперт подчеркнула, что психическое состояние человека активно диктует гастрономические желания. Когда люди стрессуют, им не всегда хочется сладкого. Некоторые едят, например, солёное или острое.

«Еда на 80% влияет на наше гормональное состояние, которое отражается потом в психическом и психологическом состояниях. Это и есть связь. Нагляднее всего это видно на детях: классический «набор праздника» — пицца, сладкий сок, фрукты и торт — запускает в неокрепшем организме настоящую гормональную бурю. Резкий скачок глюкозы и выброс инсулина приводят к гиперактивности, которую сменяют капризы и усталость», — сказала она.

Это успокаивает нашу вестибулярную систему. Такая привычка уходит корнями в глубокое детство, ещё до нашего рождения. В утробе матери ребёнок сосёт палец, чтобы самоурегулироваться. У взрослого ту же роль выполняет жвачка или бессознательное поедание снеков.

