Жители разных регионов России наблюдали Снежную Луну в ночь со 2 на 3 февраля

В ночь со 2 на 3 февраля жители России и Европы могли полюбоваться особенным небесным зрелищем — Снежной Луной. Название этого февральского полнолуния связано с зимними пейзажами и снежным покровом, который усиливает лунный свет.

Очевидцы из разных уголков страны — от Москвы до Урала и Сибири — поделились в соцсетях красивыми снимками. Многие отметили, насколько яркой и по‑особенному серебристой была луна.

Не менее яркие кадры сделали жители Беларуси.

Учёные объясняют, что в феврале лунный свет выглядит особенно контрастным из‑за чистого зимнего воздуха. Снег на земле работает как естественное зеркало — отражает свет, делая ночное небо ещё ярче. Снежная луна появляется каждый год в феврале.

