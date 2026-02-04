Эксперты назвали любимые сыры россиян

В рейтинг попали разные сорта. Эксперты торговой сети «Азбука вкуса» назвали любимые сыры россиян.

«Россияне чаще всего выбирают твёрдые сыры. На такие сорта приходится 51,9% от всего проданного сыра. Годом ранее доля этой категории была на 2,3% меньше», — сказали эксперты.

На втором месте рейтинга оказались свежие сыры — их доля составляет 12,2%. В этой категории среди россиян особенно популярны моцарелла мини и страчателла.

Почётное третье место досталось рассольным сырам с долей 10,5%. Специалисты рассказали, что наши соотечественники предпочитают брынзу, сулугуни, фету и чечил.

