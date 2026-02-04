Скидки
Эксперт объяснил, почему у долгожителей реже встречается рак

Комментарии

Порядка 5% онкологических заболеваний относятся к так называемым наследственным опухолевым синдромам. Профессор, руководитель отдела биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Евгений Имянитов объяснил, почему у долгожителей реже встречается рак.

По словам врача, большая часть опухолей не являются наследственными, причина в образе жизни людей. Но вести совсем правильный образ жизни — это зачастую недостижимая задача.

«Диагноз — это далеко не всё. Например, если у каждого мужчины, который дожил до 80 лет, взять биопсию простаты, с точки зрения современной медицины, у него морфологически будет обнаружен рак простаты. Но он себя никак не проявляет! А верхний предел долгожительства за 1000 лет не изменился — сейчас, как и раньше, верхняя планка чуть больше 100 лет. Так вот у огромного количества долгожителей никаких признаков рака нет», — сказал эксперт.

Комментарии
