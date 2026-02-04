Скидки
Психолог объяснила, почему морозы провоцируют на переедание и импульсивные покупки

Холод оказывает необычное воздействие на нашу нервную систему. Психолог Нигар Алигаева объяснила, почему морозы провоцируют переедание и импульсивные покупки.

«Многие из нас замечали за собой такую тенденцию: как только за окном ударяют морозы, рука сама тянется к чему-то вкусному, сладкому или приятному. Это не просто совпадение – холод действительно может стимулировать определённые виды потребительского поведения. Когда мы испытываем физический дискомфорт от холода, наш организм инстинктивно ищет способы его компенсировать. И здесь на помощь приходят утешительные покупки», – сказала эксперт.

Аналогично работает механизм и с едой. Мы подсознательно стремимся получить дополнительную энергию и тепло из пищи. К тому же вкусная еда – это простой и доступный способ поднять себе настроение.

